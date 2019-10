Populismo demagógico Chega

O dito centro direita do PSD

e a direita do CDS, com a ajuda do PS, abriram portas à extrema-direita do Chega.

O populismo demagógico primário é flagrante quando estes fazem transparecer - os políticos são todos iguais ou todos ladrões.

Nem são todos iguais e não são todos ladrões!

André Ventura, líder do Chega, é um espertalhão e sabe que este género de bacoradas perigosas é que acendem rastilhos que vão muito além das ignições... É o que a populaça atrasada

politicamente gosta de ouvir. E a ira dos mansos é terrível! Ventura como seguidor do fascista italiano, Matteo Salvini e líder do Chega, eleito deputado para a Assembleia da República, sabe que vai contaminá-la!...

Vítor Colaço Santos