O que falhou na política - notas soltas (2)

Quando te disseram que tinhas que empobrecer, custe o que custasse? porque a classe média é quase a desaparecer - Quando temos certezas, de dar aos nossos filhos uma vida melhor, com estudos e melhor qualificação - Quando é que a classe política olha para nós Portugueses, como prioridade Nacional deixando outros interesses, afinal somos diferentes, mas todos iguais - Quando estiveres farto de tudo isto pela certeza, então emigre depois dos 70 anos, para ter um final de vida em harmonia, mais humanizada, no meio dos cordeiros estão os abutres!

Quando perdeste o emprego e a casa - Quando se vê luz ao fundo do túnel do Marquês, o 44, o BES, Salgado, o Pinho o ministro que investiu dinheiro da Segurança Social numa empresa privada e perdeu-se 19M€, como se pode ter um futuro com segurança com gente desta natureza, gerir o nosso património, dos nossos filhos hipotecando das próximas gerações - Quando o bastonário da ordem dos advogados considera haver uma justiça para ricos e para pobres por falta de custas e taxas judiciais adequadas ao país real - Quando é que o Ministério Público analisa alegada fuga aos impostos de deputados? – O Presidente da República, que ainda não reparou que há dois salários mínimos nacionais? um do Privado e outro dos Funcionários Públicos. Se for para devolver tudo a toda agente ainda bem, os professores são os únicos prejudicados deste país, os médicos, os enfermeiros, os camionistas? - Quando é que o Sr. Presidente República, altruísta vai doar o salário o despesismo dos selfies, dos beijinhos, dos abraços e dos afetos, e olha às graves situações de muitos e muitos Portugueses que vivem em que condições de precaridade, juntando os sem abrigo – Quando é que os políticos sediados nos grandes centros, saem da sua zona de conforto, saber das suas gentes, a realidade é cruel? o que olhos não vê, coração não chora? só em campanha eleitoral os totais nacionais dos votos é uma desilusão?