Copa América

Argentina 0 Colômbia2

- Carlos Queirós soube montar uma Colômbia com outra vontade de ganhar e com melhores executantes que a Argentina. Mais rápidos e práticos chegavam sem perda de tempo e sem mais toques, à baliza dos albicelestes que perderam e bem. Queirós começa da melhor maneira e com aquela Selecção pode surpreender. Por isso é que ele é professor com provas dadas pelo mundo. Messi ainda tentou chutar contra o resultado, mas ficou-se pela tentativa apenas. Vitória justa e sem mais comentários.

Joaquim A. Moura