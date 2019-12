Acerca da função do porco

No início dos anos 90 do século passado, a realização da função do porco correu o perigo de extinguir-se, pois a sua execução era muito residual e tudo levava a crer que esta prática da cultura madeirense estava, a exemplo de outras, condenada a desaparecer.

Então nos últimos anos da década de 90 quase sem explicação surgiu pelo todo o Arquipélago da Madeira grupos de madeirenses todos eles mais ou menos jovens (30 a 50 anos) protagonizando o ressurgimento desta prática secular e cultural do povo madeirense.

Os anos vão passando e apesar da existência de individuos muito “Iluminados” e “Evoluídos” que de forma ditatorial querem impor a sua “verdade absoluta” a prática da função do porco tem evoluído e conquistado cada vez mais adeptos. Este acto cultural actualmenente não corre o risco de se extinguir mas sim de se afirmar cada vez mais, apesar do comportamento raivoso e ofensivo dos “Iluminados” e muitos “Evoluídos”dos individuos que se opõem à Função do Porco.

Ao contrário dos indivíduos”Iluminados e muito Evoluídos” que se opõem a Função do Porco que de uma forma ditatorial criticam e pedem aos órgãos de comunicação social para silenciar e não fazerem cobertura deste acto cultural do povo madeirense, peço à comunicação social para que se realize um debate sobre o assunto e se assim desejarem estou disposto a intervir no mesmo.

Gregório J.S.Freitas