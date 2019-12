Paulo Andrade venceu as eleições nos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava

Paulo Andrade venceu as eleições na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava vencendo a candidatura de Jorge Monteiro.

Tratou-se de uma eleição com contornos polémicos com acusações de elementos das duas candidaturas que levou ao rubro a disputa eleitoral. Andrade ganhou com 40 votos contra 28 apenas de Monteiro, médico, que tinha na sua lista figuras que já pertenceram a órgãos sociais da corporação e conotados com o PSD-M, como são os casos de Clara Tiago (deputada) ou Marcelino Pereira (ex-vereador).