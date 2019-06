Marchas e Putzgrilla lotaram Ribeira Brava e hoje é esperada nova enchente

Numa noite memorável, a Ribeira Brava viu desfilar 950 marchantes, distribuídos por 16 Grupos de Marchas, sob o olhar entusiasmado e envolvido de milhares de pessoas. Com este início, não seria de esperar outra coisa que não uma enchente que durou toda a noite, nos vários pontos da festa. Assim, verificou-se lotação esgotada nas zonas das esplanadas, barracas de carne, barracas de comes e bebés, bem como um pouco por toda a vila e na zona onde a animação musical contou com o espetáculo surpreendente dos Putzgrilla.

Para hoje é esperada nova enchente, desde as cerimónias religiosas e culturais até pela noite fora onde os cabeças de cartaz DAMA o Dj’ Florian Picasso prometem animar novamente a noite ribeira-bravense com distinção. Para a autarquia “esta é uma aposta ganha para todos, desde visitantes, comerciantes e a promoção da marca Ribeira Brava, enquanto ponto de atração cultural da Região”.