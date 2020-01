Concelhia do PSD da Ponta do Sol “lamenta” má comunicação do Governo

Com outras caras, mas com o mesmo erro. A concelhia do PSD da Ponta do Sol “lamenta” que o Governo Regional através da secretaria regional das Pescas“não tivesse esclarecido antecipadamente a população antes de anunciar a instalação do projecto da aquacultura” para a localidade tal como sucedeu em 2018, recordou.

O presidente da concelhia, Juvenal Silva, deixa claro que “não estamos contra o investimento desde que sejam cumpridos determinados critérios”, nomeadamente o “impacto ambiental”, daí que sugira que o governo tenha em atenção a zona a instalar o projecto antes de autorizar a iniciativa.

“Esperamos que seja na zona S1 e não na frente da vila”, sugeriu o dirigente, lembrando que esta área marítima que defende fica no litoral dos Anjos, ficando, desse modo, mais resguardada ao campo visual.