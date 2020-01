Xadas promete dedicação e empenho no Marítimo

O Marítimo anunciou hoje o médio Xadas, que chega por empréstimo do Sporting de Braga até o final da temporada para ser o quarto reforço do clube madeirense da I Liga de futebol em janeiro.

O médio ofensivo, de 22 anos, jogou apenas por três vezes esta época ao serviço dos ‘arsenalistas’, pelos quais contabiliza 51 partidas e três golos desde que se estreou no plantel principal bracarense, na temporada 2016/17.

Xadas, que também é opção para jogar a extremo, vai vestir a camisola 7, é internacional por Portugal nas camadas jovens e passou na formação do Milheiroense, Sanjoanense e FC Porto.

“Agradeço ao responsáveis do Marítimo esta oportunidade de representar um clube importante, e prometo aos sócios e adeptos dedicação e empenho máximo neste novo projeto”, referiu o novo camisola 7 dos ‘verde rubros’, declarações reproduzidas no sítio oficial maritimista.

Trata-se da quarta contratação do Marítimo na reabertura do mercado de transferências, após as contratações do avançado camaronês Joel Tagueu e dos médios colombianos Diego Moreno e Juan Mosquera, sendo que este último está a treinar com a equipa B.