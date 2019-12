União apela à presença dos adeptos no jogo de domingo

Bruno Fernandes, que recentemente assumiu a função de Assessor da Administração para o Futebol do União, falou hoje na conferência de imprensa de antevisão para o jogo de domingo, frente à AD Oliveirense, agendado para as 15h, no Campo Adelino Rodrigues, no Liceu, a contar para a 14.ª jornada da série A, do Campeonato de Portugal.

“Quero ver os verdadeiros Unionistas na bancada, apoiando estes profissionais - jogadores, equipa técnica, motorista, massagista, roupeiro, directores, ‘staff’ da Academia e da Sede - que em momentos tão difíceis conseguiram segurar o clube, apesar de todas as adversidades”, apelou o ex-jogador, deixando ainda um aviso:

“Enquanto eu e esta administração aqui estivermos, que ninguém ouse ferir a dignidade deste grupo, mas também garanto que, através das competências que me conferiram, vou exigir profissionalismo, dedicação máxima e honrar esta camisola e este símbolo, para os quais muitos lutaram e que alguns, em menos de nada, iam conseguindo destruir. Precisamos dos verdadeiros Unionistas, aqueles que sentem o clube, que servem o clube e que não se servem do clube. Apareçam ‘em massa’ no próximo jogo”.

O capitão Miguel Fidalgo também deixou uma mensagem, na conferência que decorreu há pouco, no complexo de Vale Paraíso, referindo-se sobretudo à pesada derrota da última jornada, em Chaves (6-0):

“Em nome do grupo de trabalho, quero pedir desculpa aos sócios e a esta administração, que tanto tem feito para que as coisas sejam feitas da forma correcta. A derrota do passado domingo, apesar de muito pesada, não aconteceu por falta de dignidade e iremos deixar sangue em campo no próximo domingo.”