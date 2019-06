Uma mulher à frente do Clube Futebol União

Mesmo na situação de insolvência e com liquidação aprovada em assembleia de credores, os sócios do Clube Futebol União elegeram hoje os órgãos sociais para o triénio 2019/2021, com Tânia Sofia Gonçalves Silva a ‘render’ Filipe Silva como presidente da direcção. Esta dirigente era vice-presidente no mandato anterior.

Uma nota divulgada esta tarde e assinada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Estanislau Barros, dá conta da composição dos diversos órgãos, eleitos “por unanimidade dos sócios votantes”. Assim, a direcção fica completa com o presidente-adjunto Diamantino Vieira Camacho e os vice-presidentes José Manuel Ramos, José Alberto Costa, José Carlos Silva, Valeriano Cabral Rosário e João Nélio Camacho. Na mesa da Assembleia Geral surgem Estanislau Salvador Barros (presidente), Pedro Manuel Câmara (vice-presidente) e Danilo Rolando Melim (secretário). O conselho fiscal tem a seguinte composição: Manuel da Silva Luz (presidente), Miguel Ângelo Freitas (vice-presidente) e Nélio Bruno Jesus (vogal).