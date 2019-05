Uli Hoeness seguro na continuidade do treinador Niko Kovac no Bayern Munique

O treinador croata Niko Kovac vai continuar à frente da equipa de futebol do Bayern Munique na próxima época, deu hoje a entender o presidente do clube, Uli Hoeness.

O dirigente foi questionado no centro de Munique pela imprensa, à margem das celebrações do campeonato e da Taça, e disse estar seguro a “100%” que o croata continuará, à semelhança do que tinha dito declarações de Rummenigge, diretor executivo.

No sábado, no final da Taça, em que o Bayern Munique venceu o Leipzig, por 3-0, Rummenigge disse que o contrato com Kovac nunca “foi posto em causa”.

O treinador croata, de 47 anos, efetuou a época de estreia no Bayern, proveniente do Eintracht Frankfurt, com a conquista da Bundesliga, Taça e Supertaça.