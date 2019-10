UEFA pune adversário do Sporting de Braga com jogo à porta fechada

O Slovan Bratislava, adversário do Sporting de Braga no Grupo K da Liga Europa de futebol, foi castigado com um jogo à porta fechada nas competições europeias, o qual será cumprido diante do Wolverhampton, anunciou hoje a UEFA.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA rejeitou o recurso do clube eslovaco e confirmou a punição, que surge na sequência de “comportamento racista” dos adeptos do Slovan, no decorrer da partida com o PAOK, da segunda mão dos ‘play-offs’ da Liga Europa, disputada em 22 de agosto.

O castigo será cumprido no próximo encontro europeu do Slovan Bratislava em casa, diante dos ingleses do Wolverhampton, da terceira jornada do Grupo K da Liga Europa, agendado para 24 de outubro.

Os ‘wolves’ são treinados pelo português Nuno Espírito Santo e contam no plantel com os jogadores lusos Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota.

Além do Slovan Bratislava, a UEFA anunciou igualmente um castigo ao Eintracht Frankfurt, mais concretamente ao jogador Ante Rebic, que, entretanto, se transferiu a título de empréstimo para o AC Milan, clube que esta época não participa nas competições europeias.

O internacional croata, que inicialmente tinha sido punido com cinco jogos de suspensão, viu ser-lhe reduzido o castigo para quatro partidas, depois de ter sido “expulso e insultar um dos árbitros” do jogo com o Estrasburgo, nos ‘play-offs’ da Liga Europa.