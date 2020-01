Tiago Li é o novo rei do ténis de mesa madeirense

Tiago Li, atleta de 17 anos do CD São Roque, é o novo campeão regional de ténis de mesa, tendo batido na final Duarte Mendonça. Sucede, assim, a Nuno Henriques, que venceu o título regional nos últimos onze anos. Um resultado obtido no Pavilhão da Ponta do Sol, onde decorreu, neste fim-de-semana, o Campeonato Regional Individual e Pares na categoria de seniores.

A vitória de Tiago Li tem ainda maior significado por surgir depois de um início de época algo atribulado, por força de uma intervenção cirúrgica do jovem atleta.

Em relação ao Campeonato Regional que decorreu na Ponta do Sol há que destacar ainda o título de Campeão Regional de Pares obtido pela dupla Catarina Calaça/Mariana Gonçalves, depois de vencer na final as atletas Margaria Faria e Eduarda Aguiar. Estas duas atletas têm sido muito importantes na segunda Divisão nacional, onde o Clube Desportivo São Roque até à presente data tem averbado vitórias em todos os jogos realizados. Outros resultados de relevo foram os segundos lugares obtidos por Tiago Li e Tomás Ferreira, dois juniores, e por Tiago Li e Mariana Gonçalves nos pares mistos. Por sua vez a júnior Catarina Calaça sagrou-se vice-campeã regional de Seniores em singulares.