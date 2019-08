Telma Encarnação está novamente convocada para a selecção nacional sub-19. A jogadora do Marítimo voltou a merecer confiança de José Paisana, para um estágio de seis dias que vai decorrer em Quiaios. O programa do estágio prevê a realização de seis treinos e um jogo-treino diante da equipa sénior feminina do Cadima a 3 de Setembro.