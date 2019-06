Tarifa do Desporto volta a ser discutida a 27 de Junho

A Liga Portugal e a TAP reuniram hoje, em Lisboa, para articular procedimentos relacionados com as deslocações dos diversos agentes desportivos do Futebol Profissional de, e para, as ilhas da Madeira e Açores.

O encontro contou com as presenças de Helena Pires, directora executiva para as Competições da Liga Portugal, e do director de comunicação do CD Nacional, Saturnino Sousa, na sequência do convite feito às Sociedades Desportivas sediadas nas ilhas para estarem presentes.

À saída, Helena Pires revelou que “a reunião foi muito positiva” e sublinhou “a grande abertura da TAP para trabalhar o tema das tarifas aéreas para o desporto, que constitui, neste momento, uma grande preocupação das Sociedades Desportivas”. “Viemos aqui expor as dificuldades do Futebol Profissional nas deslocações de, e para, as ilhas”, explicou a diretora Executiva da Liga, sublinhando a grande importância deste diálogo para a organização dos campeonatos, as Sociedades Desportivas e para a própria TAP.

Tendo em conta que “as condições financeiras são a base das preocupações das Sociedades Desportivas”, em particular as das ilhas, devido à quantidade de vezes que se deslocam ao continente, Helena Pires adiantou que as conversações com a TAP vão continuar numa próxima reunião agendada para o dia 27 de Junho.