Sporting ‘imparável’ rumo ao 18.º ano de ‘seca’

O Sporting terminou a primeira volta da I Liga de futebol no quarto lugar, a 19 ‘longínquos’ pontos do líder Benfica, pelo que está destinado a igualar a maior ‘seca’ de sempre entre os ‘grandes’.

Depois de 17 anos sem ganhar, entre 1982/83 e 1998/99, os ‘leões’ sagraram-se campeões em 1999/2000 e 2001/02, mas, depois disso, voltaram a entrar num ciclo negativo, que caminha, ‘imparável’, para os 18 anos.

No final da época 2019/20, o Sporting vai, assim, igualar o recorde negativo do FC Porto, que, entre 1959/60 a 1976/77, não ganhou qualquer campeonato, no que é o mais prolongado ‘jejum’ de títulos entre os três ‘grandes’.

Desde 2002/03, o conjunto ‘leonino’ somou seis segundos lugares, oito terceiros, dois quartos e um sétimo, em 2012/13, época em que, após 17 de 30 jornadas, seguia em nono, a 26 pontos de FC Porto e Benfica, que repartiam a liderança.

Na presente temporada, o título está descartado, após dois empates e seis derrotas, e o segundo lugar, o último de acesso à ‘Champions’, e a muitos milhões de euros, também parece uma ‘miragem’, com o FC Porto a 12 pontos.

Assim, o Sporting parece condenado a lutar por um lugar na Liga Europa, sendo que o sensacional Famalicão, que ocupa o terceiro lugar, pode não ser o maior perigo, mas sim os minhotos Sporting de Braga (quinto, a dois pontos dos ‘leões’) e Vitória de Guimarães (sexto, a quatro).

Para já, certo é que os ‘leões’ estão fora da corrida ao título, pelo qual, neste ciclo negativo, ainda lutaram até à derradeira jornada em 2006/07 e 2015/16, para acabarem batidos por FC Porto e Benfica, respetivamente.

Antes, em 2004/05, o Sporting, de José Peseiro, liderava com dois jogos por disputar, mas ficou fora da corrida na penúltima ronda, ao perder por 1-0 com o Benfica, na Luz, por culpa de um golo do brasileiro Luisão, muito perto fim.

<PRE>

- As maiores ‘secas’ dos três ‘grandes’:

1. FC Porto 18 épocas (1959/60 a 1976/77)

2. Sporting 17 (1982/83 a 1998/99)

. Sporting 17 (desde 2002/03)

4. FC Porto 15 (1940/41 a 1954/55)

5. Benfica 10 (1994/95 a 2003/04)

6. Sporting 6 (1934/35 a 1939/40)

7. FC Porto 5 (1979/80 a 1983/84)

. Sporting 5 (1974/75 a 1978/79)

9. Benfica 4 (1945/46 a 1948/49)

. Benfica 4 (1950/51 a 1953/54)

. Benfica 4 (2005/06 a 2008/09)

. FC Porto 4 (2013/14 a 2016/17)

</PRE>