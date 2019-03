Solari diz que o Real Madrid “tem mais pretendentes do que Julia Roberts”

O treinador argentino Santiago Solari afirmou hoje que o cargo que ocupa no Real Madrid “tem sempre mais pretendentes do que Julia Roberts”, a atriz norte-americana, em comentário ao eventual regresso de José Mourinho ao clube espanhol.

Em conferência de imprensa, questionado sobre as informações que dão conta do retorno do técnico português aos ‘merengues’, Solari comparou o posto de treinador do Real Madrid com a atriz, uma das maiores ‘estrelas’ de Hollywood.

“Este clube tem sempre mais pretendentes do que Julia Roberts”, disse o técnico argentino, na antevisão do encontro de terça-feira com os holandeses do Ajax, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na mesma conferência de imprensa, o médio Luka Modric assumiu que o Real Madrid ainda sente a falta de Cristiano Ronaldo, jogador português que abandonou os ‘merengues’ no final da última temporada, tendo assinado pela Juventus.

“Encontrar um substituto para Ronaldo é quase impossível. O Ronaldo marcava 50 golos numa época. Hoje, não temos ninguém que marque tanto. Devíamos ter dois, três jogadores a marcar 20, 15 ou 10 golos por temporada e não temos. Esse é o nosso maior problema esta época”, referiu o jogador croata.

O Real Madrid recebe o Ajax depois de ter vencido a primeira mão, em Amesterdão, por 2-1.