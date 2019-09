Santa Cruz recebe última etapa do Circuito Regional SIPRE este domingo

Santa Cruz recebe no próximo domingo, dia 8 de Setembro, pelas 10 horas, aquela que será a última etapa do Circuito Regional SIPRE, que todos os anos premeia o clube vencedor com a oferta de uma embarcação.

Esta é uma competição organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira e do Iate Clube de Santa Cruz e conta à partida com 68 atletas distribuídos por 56 embarcações.

A prova é composta por um percurso total de 8Km em que as categorias de cadetes, juniores, seniores e veteranos A, B, C e D terão que percorrer em embarcações K1/SS1 ou K2/SS2.

De salientar que estarão presentes a Associação Náutica de Câmara de Lobos, Clube Naval do Funchal, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Seixal e oCentro Treino Mar.

A entrega de prémios será realizada logo após a competição, seguida de almoço convívio entre os participantes.