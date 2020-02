Rui Alves: “O presidente da Federação que fique quietinho”

O presidente do Nacional considera que o memorando de entendimento, assinado na semana passada entre os clubes da II Liga, mostra que não há razões de divisão entre os clubes” e serve para fazer frente “a uma guerra de poderes entre a presidência da Liga [Portuguesa de Futebol Profissional]e a presidência da Federação [Portuguesa de Futebol]”, que se vem sentindo nos corredores do futebol.

“O interesse é comum à totalidade dos clubes, no sentido de proteger direitos adquiridos. E vem manifestar claramente àqueles que têm o poder a nossa posição nesta matéria. Até porque, olhando para as ligas de países mais próximos, não existe uma II Liga que não seja profissional”, afirmou Rui Alves, deixando um desabafo:

“O que eu desejava era voltar ao passado... a Federação foi o legislador, com várias participações, que chegou à definição do modelo de desenvolvimento do futebol em Portugal, que concretiza a existência de um órgão para tratar do futebol profissional. Agora, o presidente da Federação que cuide do não profissional, que fique quietinho.”

Rui Alves manifestou discordância com o presidente da FPF, em alguns assuntos. Saiba mais na edição do DIÁRIO, desta quarta-feira, 12 de Fevereiro.