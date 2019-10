Rúben Semedo de fora do jogo com a Ucrânia

O defesa Rúben Semedo foi o jogador excluído por Portugal da lista final de 23 entregue à UEFA e vai falhar hoje o embate com a Ucrânia, em Kiev, do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol.

O central, que foi convocado pela primeira vez por Fernando Santos, esteve no banco de suplentes na sexta-feira, frente ao Luxemburgo (3-0), mas foi agora excluído das opções do seleccionador nacional, que apenas pode inscrever 23 jogadores na lista de jogo.

O lateral Mário Rui, que falhou o duelo com os luxemburgueses por lesão, regressa às opções de Fernando Santos, assim como André Gomes, que foi chamado já no decorrer do estágio da selecção nacional, para render William Carvalho, dispensado devido a problemas físicos.

A Ucrânia lidera o Grupo B, com 16 pontos, à frente de Portugal, que segue no segundo lugar, com 11, mas com menos um jogo do que a formação de leste. A Sérvia é terceira, com sete, seguida do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, com um.

O segundo Ucrânia-Portugal da história está agendado para as 19h45 (21h45 hora local), no Estádio Olímpico de Kiev, e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.