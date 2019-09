Rúben Neves e João Félix titulares frente à Lituânia

O médio Rúben Neves e o avançado João Félix vão hoje ser titulares na seleção portuguesa de futebol, que defronta em Vilnius a Lituânia, em jogo do Grupo B da fase de qualificação para o Euro2020.

O selecionador Fernando Santos operou no total três alterações em relação à equipa inicial que apresentou no sábado em Belgrado, no triunfo por 4-2 sobre a Sérvia.

Rúben Neves aparece no lugar de Danilo, enquanto João Félix relegou Gonçalo Guedes para o banco, apesar de o avançado do Valência ter marcado nos últimos dois jogos de Portugal, com os sérvios e na final da Liga das Nações, face à Holanda.

Como era esperado, João Cancelo vai ocupar o lado direito da defesa lusa, em detrimento de Nelson Semedo, que saiu lesionado do duelo em Belgrado e ficou fora dos 23 para o jogo.

Na baliza vai estar o guarda-redes Rui Patrício, atrás de uma defesa formada por Cancelo, à direita, Rúben Dias e José Fonte, que voltam a fazer dupla no centro, e Raphäel Guerreiro, que será o lateral esquerdo.

No que promete ser um 4-4-2, em detrimento do 4-3-3 utilizado frente à Sérvia, William Carvalho e Rúben Neves deverão fechar o meio-campo, com Bernardo Silva e Bruno Fernandes mais descaídos para as laterais, no apoio a João Félix e Ronaldo.

Félix vai somar a terceira internacionalização por Portugal, segunda como titular, enquanto Ronaldo irá fazer o 160.º encontro com a camisola das ‘quinas’ e, se marcar, torna-se o segundo jogador da história a chegar aos 90 golos por seleções.

Portugal procura hoje reforçar o segundo lugar do Grupo B e aproximar-se da líder Ucrânia, na deslocação ao terreno do último classificado do agrupamento.

Uma vitória no primeiro confronto oficial de sempre com os lituanos e um ‘tropeção’ da Sérvia no Luxemburgo, num encontro que se também se realiza hoje, deixará a seleção nacional com a qualificação praticamente no ‘bolso’ e com plenas hipóteses de ainda chegar ao primeiro lugar.

O jogo de hoje será o primeiro de sempre da seleção lusa na Lituânia, num historial que inclui dois particulares, realizados em 2000 (5-1 em Viseu) e em 2004 (4-1 em Setúbal).

O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).

O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21:45 locais (19:45 horas de Lisboa), em Vílnius, e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.