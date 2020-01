RTP negoceia transmissão de jogos da selecção de andebol na fase a eliminar

A RTP está a negociar com a Sport TV, que tem a exclusividade de transmissão televisiva do Euro2020 de andebol, em que Portugal participa, a possibilidade de transmitir jogos da seleção portuguesa caso esta chegue às meias-finais.

Segundo explicou fonte oficial da empresa à Lusa, a RTP tem estado a negociar “em bom ritmo há vários dias”, ainda sem uma conclusão, a transmissão dos jogos das meias-finais, e subsequente final ou jogo de apuramento do terceiro e quarto lugar, bem como a partida que define o quinto classificado, cuja vitória permite a participação no torneio de qualificação olímpica para Tóquio2020.

Segundo a mesma fonte, esta medida deve-se ao “sucesso da seleção nacional de andebol”, que vai agora disputar o Grupo II, o chamado ‘main round’, da prova, após ultrapassar uma primeira fase de grupos, mas as negociações visam apenas a próxima fase.

Até lá, Portugal terá jogos com Suécia, Islândia, Eslovénia e Hungria, precisando de ficar nos dois primeiros lugares da ‘poule’ para seguir para as ‘meias’, ou no terceiro lugar para aceder ao jogo pelo quinto posto.

Segundo fonte da empresa, “esta tem sido a política que a RTP tem desenvolvido com as seleções nacionais de várias modalidades em campeonatos internacionais em 2019”, destacando o exemplo do hóquei em patins, ténis de mesa e voleibol.

Esta reação, que também nota o facto de “não ter sido publicado o despacho que define os Eventos de Interesse Generalizado do Público” por parte do Estado, deve-se a uma carta enviada pelo presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, ao presidente do Conselho de Administração, Gonçalo Reis.

“A seleção nacional está a fazer, com responsabilidade, foco e grande profissionalismo, um grande Europeu, e os adeptos querem ver essa prestação, e querem o direito de o fazer em sinal aberto”, explicou hoje à Lusa Miguel Laranjeiro.

Segundo o dirigente, a “divulgação e visibilidade das modalidades em geral” é “um dos elementos centrais do serviço público de rádio e televisão”, considerando que “faz sentido a transmissão dos jogos da seleção nacional principal na fase final do Campeonato da Europa”.

Esses pedidos enquadram-se, pode ler-se na carta enviada ao presidente do Conselho de administração da RTP, Gonçalo Reis, “na linha do definido em legislação própria”.

“Acresce que desconhecemos se já foi publicado o despacho governamental que torna pública a lista dos acontecimentos que devem ser qualificados de interesse generalizado do público em 2020, assim como desconhecemos se foi contactada a Sport TV no sentido de tal operador retransmitir, ou ceder, os direitos de transmissão a favor da RTP e em canal aberto de tais jogos do Europeu, tal como sucede com outras modalidades de relevo a nível nacional”, pode ler-se.

O dirigente pede, assim, “sensibilidade e capacidade de perceber que Portugal não está numa fase final dos Europeus há 14 anos” em andebol, o que configura “um momento histórico para a modalidade e para o país”.