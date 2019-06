Rosa Sofia e Filipa Correia em destaque no andebol feminino

A guarda redes internacional madeirense, Rosa Sofia, que esta temporada defendeu a baliza do ABC de Braga, acaba de se sagrar campeã nacional da II Divisão, ajudando asim o clube de Braga a ascender na próxima temporada ao Campeonato Nacional da I Divisão. Rosa Sofia, trocou no início desta época o CS Madeira por esta ‘aventura’ que acaba por constituir um enorme êxito na sua jovem carreira.

Igualmente em destaque esteve outra madeirense, agora com a camisola do histórico Benfica. Filipa Correia que durante anos foi andebolista do CS Madeira e mais recentemente do Madeira SAD sagrou-se vice campeã nacional e ajudou o SL Benfica a regressar ao ‘nacional’ da I Divisão na próxima época, 21 anos depois da última presença neste patamar. Filipa Correia com a sua experiência acabou por ser determinante neste êxito onde foi também capitã de equipa.

No Benfica saliente-se que na equipa técnica, como adjunto de Ana Sobral, esteve também o madeirense Artur Rodrigues.