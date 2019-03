Ronnie O’Sullivan é o primeiro a atingir as 1.000 entradas centenárias no snooker

O inglês Ronnie O’Sullivan tornou-se hoje o primeiro jogador de snooker a atingir as 1.000 entradas centenárias, ao concretizar 134 pontos no último parcial da final do Players Championship, o que lhe permitiu conquistar o torneio.

O’Sullivan, de 43 anos, atingiu a histórica marca no último jogo da final, na qual se impôs por 10-4 ao australiano Neil Robertson, optando por jogar a bola que lhe permitiu ultrapassar os 100 pontos com a mão esquerda, perante os ruidosos aplausos do público presente no recinto, em Preston, Inglaterra.

O escocês Stephen Hendry, já retirado, é o segundo jogador com mais entradas centenárias (embolsar, consecutivamente, as bolas necessárias para totalizar 100 ou mais pontos), com 775, muito longe do pentacampeão mundial de snooker.