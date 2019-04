Ronaldo em segundo, a seguir a Messi, na lista dos futebolistas com mais ganhos anuais

O argentino Lionel Messi lidera pelo terceiro ano consecutivo a lista dos futebolistas com mais ganhos anuais, publicada pela revista France Football e na qual Cristiano Ronaldo é segundo, calculada com base nos salários e ganhos publicitários.

Desde 2010, Lionel Messi liderou a lista em oito ocasiões, tendo apenas sido superado pelo inglês David Beckham, em 2013, e Cristiano Ronaldo, em 2017.

Na temporada 2018/19, o jogador do FC Barcelona embolsou 130 milhões de euros (ME), superando os 113 milhões de Cristiano Ronaldo e 91,5 milhões do brasileiro Neymar, segundo e terceiro da lista, respectivamente.

O francês Antoine Griezmann (44 ME), o galês Gareth Bale (40,2 ME) e o espanhol Andrés Iniesta (33 ME) ocupam os quarto, quinto e sexto lugares da tabela.

Messi recebeu mais quatro milhões do que na temporada 2017/2018, tendo embolsado 86,9 ME em salários, valor no qual se inclui o valor da renovação com os catalães até 2021, 5,1 milhões em prémios e 38 ME em contratos publicitários.

Cristiano Ronaldo, que em Julho de 2018 se transferiu para a Juventus, recebeu 57,5 ME em salários, 1,5 milhões em prémios e 54 milhões em publicidade.