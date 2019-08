‘Regata Discoveries Race 2019’ assinala 600 Anos dos Descobrimentos da Madeira e Porto Santo

O Presidente da Comissão Executiva das Comemorações dos 600 Anos, Guilherme Silva e a Directora Regional de Turismo, Dorita Mendonça, marcam presença, este domingo, 4 de Agosto, às 19 horas, junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Belém, na largada da ‘Regata Discoveries Race 2019’.

A 2.ª etapa da prova liga Belém à Madeira, onde os participantes estarão diversos dias, entre 7 e 11 de Agosto, até iniciarem a 3.ª etapa, em direcção ao Arquipélago das Canárias, terminando em Las Palmas, Canárias.

A ‘Regata Discoveries Race 2019’, teve início em Viana do Castelo, é um evento desportivo de âmbito internacional a cargo da ‘Confradia Europea da Vela’, que faz parte do programa das festividades dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Está confirmada a participação de 16 embarcações e 113 tripulantes de variadas as tipologias, com destaque para as embarcações de instrução naval portuguesa, casos da POLAR e da ZARCO e da italiana com a STELLA POLARE, que promovem esta prova como parte da experiência de navegação marítima prevista nas suas instruções, bem como de embarcações de recreio oriundas do continente português mas também de Canárias.

Destaque-se ainda uma embarcação da frota local, neste caso o SWING, que representa a Região nesta prova atlântica, embarcação que ficou em segundo lugar na primeira etapa da discoveries races Viana do Castelo - Cascais.

No Funchal, está previsto um programa social, a promover durante a estadia das tripulações na Madeira, que envolve um conjunto de actividades com vista tendentes a assegurar a promoção do destino, em canais preferenciais da náutica e vela.