Real Madrid vence Valladolid e isola-se na liderança da Liga espanhola

O Real Madrid venceu hoje em casa do Valladolid, em jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e isolou-se na liderança do campeonato, aproveitando a derrota do FC Barcelona no sábado em Valência (2-0).

Um golo de cabeça de Nacho, a responder a um cruzamento do alemão Kroos aos 78 minutos, bastou para os madrilenos chegarem aos 46 pontos, mais três que os catalães, campeões em título.

A equipa de Zinedine Zidane não fez qualquer remate à baliza na primeira parte, excetuando um golo anulado, mas um golo na sequência de uma bola parada ‘salvou’ os ‘merengues’.

Se o Real lidera ‘La Liga’ com três pontos de vantagem, o Valladolid segue em 16.º, com 22 pontos, cinco acima dos lugares de despromoção.

O Celta de Vigo, 18.º e em zona de descida, empatou o terceiro jogo seguido na receção ao Eibar, 15.º, enquanto um tento de penálti aos 89 de Ángel deu a vitória ao Getafe na receção ao Bétis.

O resultado dos madrilenos permitiu-lhes igualar o Atlético de Madrid no quarto lugar, com 36 pontos, depois do empate dos ‘colchoneros’, com João Félix em campo, na receção ao Leganés, 19.º e penúltimo.

A Real Sociedad segurou o sexto lugar, em igualdade pontual com o Valência, ao bater o Maiorca, 17.º, por 3-0.