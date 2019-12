Quase meio milhar no Grande Prémio Arca d’Ajuda

Joana Soares, da Associação Cultural e Recreativa do Jardim da Serra, e Manuel Fernandes, do Grupo Desportivo do Estreito, foram os grandes vencedores do Grande Prémio Arca d’Ajuda, na distância de 5 mil metros.

A prova decorreu, na passada sexta-feira, dia 20 de Dezembro, e envolveu quase meio milhar de atletas numa competição que também teve vertente solidária.

No pódio feminino, na prova principal, estiveram ainda as atletas Daniela Sousa e Luísa Freitas, ambas a correr pelo Grupo Desportivo do Estreito. Em masculinos, na segunda posição ficou Edwin Nunes, atleta da Horários do Funchal, e Ivan Nunes, da VIP-RC.

O colectivo feminino foi dominado pelas atletas do Grupo Desportivo do Estreito, com 10 pontos, seguindo-se a equipa do Jardim da Serra com 11 pontos e a Associação de Água de Pena com 30 pontos. Em masculinos, colectivamente, foi mais forte a equipa da VIP-RC, com 19 pontos. Em segundo lugar a Horários do Funchal, com 36 pontos, e depois a Associação do Jardim da Serra com 37 pontos.