Primeiras Pagaiadas agitam águas da Baía do Funchal no arranque do Festival Náutico 2019

A Baía do Funchal recebeu este sábado, dia 17 de Agosto, as Primeiras Pagaiadas, uma prova inserida no Festival Náutico 2019, organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Destinada às categorias Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes, Masculinos e Femininos, pela primeira vez na Federação Portuguesa de Canoagem este ano, a prova serviu para apurar os representantes madeirenses para a Final Nacional das Primeiras Pagaiadas, a ser disputado nos dias 14 e 15 de Setembro em Gemeses.

A competição contou com canoístas, em representação de quatro clubes regionais, alcançando a Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval do Funchal, Clube Naval do Seixal.

No que à classificações individuais diz respeito, nos Iniciados Luís Mendonça (CTMar) venceu em K1 ao completar o percurso em 15 minutos e 12 segundos.

Nos Infantis Masculinos, Diogo Ferreira (CNCalheta) venceu na sua categoria ao completar a prova em 10 minutos e 53 segundos, seguido de António Borges e João Rodrigues, atletas do CTMar, com 12 minutos e 46 segundo e 16 minutos e 08 segundos respectivamente.

Já nos Cadetes Masculinos, José Velar (ANCLobos) arrecadou o primeiro lugar completando a prova em 11 minutos e 55 segundos, seguido de João Bettencourt (CNFunchal) com o tempo de 11 minutos e 56 segundos e João Silva (ANCLobos) 13 minutos e 18 segundos respectivamente.