Portugal faz primeiro treino na Cidade do Futebol

A selecção portuguesa começa hoje a preparar a dupla jornada com Sérvia e Lituânia, do Grupo B da fase de qualificação para o Euro2020, com um treino matinal na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal tem uma sessão agendada para as 10:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 10:00, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.

Na segunda-feira, o defesa-central Pepe, um dos 25 jogadores convocados pelo seleccionador Fernando Santos, foi dispensado dos trabalhos da formação lusa devido a lesão e Ferro foi chamado para o seu lugar, naquela que é a primeira presença do jogador do Benfica na selecção principal.

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 07 de setembro, e viaja até à Lituânia, no dia 10, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento directo para o próximo Europeu.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A selecção lusa, actual detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso directo ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença nos ?play-offs’, via Liga das Nações.