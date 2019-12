Portimonense e Rio Ave abrem última jornada da I Liga em 2019

Portimonense e Rio Ave abrem hoje a 14.ª jornada da I Liga de futebol, a última antes do final do ano, num momento em que a equipa algarvia procura distanciar-se dos lugares de despromoção.

A equipa treinada por Folha tem tido esta época um desempenho aquém das anteriores, em que era nono nesta fase, e nos últimos 11 jogos apenas conseguiu um triunfo, o único em casa, diante do Famalicão (2-1), ocupando actualmente o 16.º lugar.

Já o Rio Ave é sexto, a dois pontos do quinto lugar, e em Portimão tenta voltar a conseguir dois triunfos consecutivos, algo que não acontece desde 31 de Agosto, após vencer o Aves em casa e, depois, o Sporting fora.

Os vila-condenses não vencem fora desde 21 de Setembro, quando bateram o Belenenses SAD no Jamor por 2-0.

O jogo entre Portimonense e Rio Ave tem início marcado para as 20h30, numa jornada que se prolonga até segunda-feira, dia em que os ‘grandes’ Sporting e FC Porto entram em campo: os ‘leões’ fora com o Santa Clara (19 horas) e os ‘dragões’ em casa com o Tondela (20h15).

O líder da I Liga e campeão em título, o Benfica, recebe no sábado, a partir das 18 horas, a equipa sensação, o ‘promovido’ Famalicão, que liderou a competição até à sétima jornada e ocupa agora o terceiro lugar, a 12 pontos das ‘águias’ e a oito do FC Porto.

A equipa famalicense não vence há quatro jornadas, desde o triunfo em casa frente ao Gil Vicente (2-1).

A ronda será a última do campeonato em 2019, com o calendário a contar no meio da semana com os oitavos de final da Taça de Portugal e, no fim de semana de 21 e 22 de Dezembro, com a terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.