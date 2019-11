‘Play-offs’ garantem segundo estreante e podem promover mais dois

Dezasseis seleções vão lutar em 26 e 31 de março próximos pelas últimas quatro vagas na fase final do Europeu de futebol de 2020, sendo já certa a presença de um segundo estreante, após a qualificação da Finlândia.

Os finlandeses, que se apuraram como segundos do Grupo J, vão ter a companhia de Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo ou Bielorrússia, as quatro formações vencedoras dos agrupamentos da Liga D da primeira edição da Liga das Nações.

No sorteio de sexta-feira, ficará decidido o emparelhamento das meias-finais, a disputar a uma só mão. Os vencedores disputam, depois, a final, também só num jogo, sendo que, do Caminho D, sairá, assim, mais um estreante em fases finais.

Os estreantes no Euro2020 podem não se ficar pela Finlândia e pelo vencedor do Caminho D, pois nos outros também estão seleções que nunca estiveram num Europeu, a Bósnia-Herzegovina e a Sérvia (C), não contando com os resultados da Jugoslávia.

Os bósnios, que estão no Caminho B, vão disputar um lugar com Eslováquia, República da Irlanda e Irlanda do Norte.

Por seu lado, a Sérvia, que ficou atrás da Ucrânia e de Portugal no Grupo B, já sabe que pode defrontar Escócia e Noruega. A outra seleção do Caminho C sairá de um sorteio entre Bulgária, Israel, Hungria e Roménia.

Destas quatro seleções, três seguirão para o Caminho A, no qual só é certa a presença da Islândia, única seleção que disputou a Liga A da primeira edição da Liga das Nações -- no grupo de Portugal -- que não conseguiu o apuramento direto para a fase final.

A fase de grupos colocou na fase final 20 equipas e nos ‘play-offs’ outras 16, pelo que só 19 foram eliminadas, entre elas a Grécia, campeã em 2004.