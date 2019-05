Petit já não é treinador do Marítimo, confirmando assim as notícias que o davam como fora do clube madeirense.

O presidente Carlos Pereira não chegou a ter nenhuma reunião com o treinador, mas já tomou a decisão de o afastar do comando técnico do clube verde-rubro, optando por não accionar a cláusula de opção de contrato por mais um ano.

Recorde-se que Petit foi contratado quando o marítimo se encontrava numa situação difícil no campeonato nacional da I Liga, tendo cumprido o objectivo que lhe foi proposto, a manutenção, deixando o clube no 11.º lugar da Liga NOS.

O futuro treinador ainda não foi encontrado.