Pelo menos 12 feridos em distúrbios junto ao estádio do Barcelona

Pelo menos 12 pessoas ficaram hoje feridas junto ao estádio de Camp Nou, antes do jogo entre o Barcelona e o Real Madrid, depois da polícia catalã ter carregado sobre manifestantes que incendiavam contentores.

Segundo o Sistema de Emergências Médicas, dos 12 feridos, quatro pediram transporte a um centro de saúde.

Também um elemento da televisão de Barcelona betevé ficou ferido numa perna quando gravava os distúrbios, segundo explicaram à Efe fontes da estação, referindo que o jornalista continuou o seu trabalho.

Hoje, a polícia catalã (Mossos d’Esquadra) carregou sobre manifestantes nas redondezas do estádio do FC Barcelona, para evitar confrontos entre uma claque radical de adeptos do clube catalão, a Boixos Nois, e apoiantes da independência, organizados na “Tsunami Democràtic”.

A plataforma “Tsunami Democràtic”, que coordena ações de desobediência civil em protesto contra a condenação de independentistas catalães, promove hoje um “dia de mobilização” no jogo de futebol entre o FC Barcelona e o Real Madrid.