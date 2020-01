Pavilhão do Nacional previsto para segundo semestre de 2021

O Clube Desportivo Nacional e a Universidade da Madeira (UMa) assinaram, há pouco, um protocolo de parceria para potenciar as valências do novo pavilhão do clube, que deverá nascer na zona da Penteada. Esta infra-estrutura para as modalidades do Nacional, foi anunciada pelo presidente do clube, Rui Alves, no jantar do 109.º aniversário dos alvinegros, revelando a promessa feita pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O projecto do pavilhão do Nacional está a ser elaborado pelo arquitecto Edgard Alencastre. “Vai ser constituído um grupo de trabalho e há toda uma série de procedimentos até chegarmos ao lançamento da primeira pedra, que deverá acontecer no segundo semestre de 2021”, explicou Rui Alves,

José Carmo, reitor da UMa, referiu-se a “uma parceria que já vem de longe, sendo esta mais uma etapa da colaboração entre as duas partes, tendo em vista a missão da Universidade na relação com a sociedade”.

“Esta é uma parceria inovadora, desde logo porque surge na fase de concepção do projecto, para podermos rentabilizar os nossos conhecimentos e assim contemplar a estrutura física com as valências necessárias para a actividade desportiva”, reforçou Hélder Lopes, do Departamento de Desporto e Educação Física da UMa.