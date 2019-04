Paulo Alves conquista título nacional de 100 metros bruços em natação

O nadador do Clube Desportivo Nacional Paulo Alves conquistou hoje o título de campeão nacional de 100 metros bruços de natação, na categoria de juvenis B, no decorrer dos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, que se estão a realizar em Coimbra.

Paulo Alves triunfou com a marca de 1:10.17, numa prova dominada pelos nadadores madeirenses, uma vez que a medalha de prata foi pelo atleta do Clube Naval do Funchal Martim Fernandes, que alcançou o tempo de 1:10.80.

Nesta mesma prova, Rafael Barry, igualmente do Naval, classificou-se na quinta posição com o tempo de 1:12.17.