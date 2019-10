“O nosso objectivo era alcançar os três pontos”, diz Nuno Manta Santos

O técnico do Marítimo, Nuno Manta Santos, afiançou no final da partida entre verde-rubros e ‘dragões’, que terminou empatada a uma bola, que os insulares queriam alcançar os três pontos.

“Quando não conseguimos a vitória, nunca ficamos satisfeitos. O nosso objectivo era alcançar os três pontos. Conseguimos um ponto, mais um na nossa luta neste campeonato. Como havia dito na antevisão, o Marítimo ia jogar com as armas todas que tinha ao seu dispor. Em provas oficiais, julgo que não marcámos em apenas dois jogos. É verdade que podíamos ser mais ofensivos em alguns momentos, com outra criatividade ofensiva. Mas defensivamente a equipa esteve competente”, afirmou o treinador dos insulares em conferência de imprensa.

“Sabíamos que o FC Porto nos ia obrigar a estar bem defensivamente e nesse aspecto a equipa esteve focada e solidária. Também com o Sporting estivemos bem defensivamente. Mas sempre que havia oportunidade, quer através de bolas paradas, transições ou lançamentos laterais, íamos tentar chegar ao golo. E foi isso que aconteceu. Conseguimos fazer o 1-0 através de uma bola parada. O FC Porto tentou chegar ao golo de várias formas e acabámos por sofrer um golo de bola parada. Acredito sempre que os árbitros querem decidir da melhor forma, nem sempre será do nosso agrado, mas isso faz parte do futebol. Tenho é que estar focado no jogo e se a nossa estratégia está a ser bem conseguida. Agora, há que pensar no próximo jogo, que é já daqui a três dias”, concluiu.