Nelson Andrade é virtual campeão do Troféu de Rampas AMAK

O actual líder da classificação provisória do TRRAMAK 2019, Nelson Andrade, é já matematicamente campeão daquela competição, quando ainda falta disputar, no próximo sábado, a Rampa da Camacha.

Tendo de contabilizar os melhores seis resultados em oito rampas que se disputam esta época e tendo já sete pontuações que lhe dão uma bonificação de 10 pontos, na pior das hipóteses o piloto do Team Equinócio Construções consegue somar 134 pontos, pontuação impossível de alcançar por parte dos seus mais diretos adversários, Miguel Sousa e Dinarte Nóbrega, mesmo que um destes pilotos vençam a próxima prova e Nelson Andrade não participe.

A AMAK e a FPAK terão sempre de validar as classificações após disputada a última prova, mas matematicamente o título já não foge ao piloto do Porto Moniz.

Em declarações ao DIÁRIO, o virtual Campeão mostrou-se surpreendido com a notícia, adiantando que “se efectivamente se confirma, é uma alegria enorme poder comemorar este título ao mais alto nível, dois anos e meio depois de me ter estreado em competição”.

O piloto do Kartcross AG Sport referiu ter apostado “forte para esta época de 2019, porque estou neste desporto para me divertir, mas também tem um sabor especial quando vencemos. Fico ainda mais feliz por saber que consegui ser campeão frente a uma concorrência muito forte”.

Nelson Andrade destacou-se também este ano, quanto a nós, como o campeão do ‘fair play’, pois em três situações demonstrou sê-lo claramente. Primeiro quando ficou mais feliz pela vitória do seu colega de equipa Greg Faria na Rampa do Santacruzense, do que se ele próprio tivesse vencido. Depois por ter oferecido troféus mais belos que em todas as outras provas, a todos os concorrentes na Rampa do Porto Moniz. Por fim, na Rampa do Paúl do Mar quando parou para não prejudicar um dos seus mais directos rivais ao título, Dinarte Nóbrega, quando tinha problemas no seu kartcross.

É caso para dizer: campeão dentro e fora de estrada.