Navalistas já ‘festejam’ europeu no mar

Os três atletas do Clube Naval do Funchal, Mónica Mendonça, José António Calaça e António Nóbrega, já festejam as suas primeiras participações num campeonato da Europa de Vela Adaptada.

Na passada terça-feira o trio navalista, acompanhado pelo treinador Pedro Correia, estreou-se na competição, que se está a realizar em Portimão, cidade algarvia que em 2019 foi escolhida para Capital europeia do Desporto.

Com o vento a não soprar forte na ronda inaugural apenas Mónica e José António Calaça estiveram no campo de regatas enquanto António Nóbrega apenas na quarta-feira esteve em acção, onde está a competir na classe de duplos.

Com dois dias de competição concluídos, e na classe Hansa 2.3, Mónica Mendonça está no 12.º posto, depois de ter alcançado dois 10.º lugares e dois DNF (não terminou) e é considerada, para já como a terceira melhor atleta feminina no europeu, nesta classe.

Quanto à classe Hansa 303 Singles, José António Calaça, cumpriu quatro regatas (16.º, 19.º 26.º e 23.º lugares) sendo o 22.º atleta na classificação geral e sendo o sexto melhor velejador luso.

Finalmente nos Hansa 303 doubles, José António Calaça/António Nóbrega já cumpriram duas regatas, um 16.º e um DNF, pelo que estão no 22.º lugar da classificação e são a quarta melhor dupla nacional neste campeonato.

Ontem estava agendado terceiro dia de evento, mas até ao final da tarde o vento muito fraco obrigou a que os cerca de 120 velejadores ficam-se em terra,

De referir que o Campeonato prolonga-se até amanhã, com a realização das derradeiras regatas, das cinco classes, onde serão consagrados os novos campeões da Europa de vela adaptada ao final do dia.