Nápoles empata e fica a 18 pontos da líder Juventus

O Nápoles empatou hoje a uma bola em casa do Sassuolo, em encontro da 27.ª jornada da Liga italiana de futebol, e ficou ainda mais longe da líder Juventus, que já leva 18 pontos de vantagem.

Num jogo fechado e com poucas oportunidades, um golo do capitão Insigne, aos 86 minutos, resgatou um ponto para os napolitanos, com Mário Rui a não sair do banco, depois de Berardi ter aberto o marcador, aos 52, para o 12.º classificado da ‘Serie A’.

O Nápoles é segundo, com 57 pontos, agora a 18 da ‘Juve’, que na sexta-feira goleou a Udinese (4-1), enquanto o terceiro classificado AC Milan, que no sábado venceu o Chievo (2-1), aproximou-se e soma 51, seguido do Inter de Milão, que hoje venceu e consolidou o quarto lugar, com 50.

Com Cédric Soares e João Mário totalistas, a equipa de Luciano Spalletti bateu a Spal com golos de Politano (67 minutos) e Gagliardini (77), este último com assistência de Cédric.

O argentino Icardi continuou de fora das opções, bem como vários habituais titulares, poupados com vista à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o Eintracht Frankfurt, depois de um nulo no primeiro jogo.

Atalanta e Torino venceram hoje e chegaram aos 44 pontos, igualando a quinta classificada Roma, que só joga na segunda-feira com o Empoli, colocando ainda mais pressão na equipa da capital, eliminada da Liga dos Campeões pelo FC Porto.

Em casa da nona classificada Sampdoria, a Atalanta chegou aos golos pelo colombiano Duván Zapata, no 17.º tento no campeonato, e Gosens, que anulou o tento do empate do ‘veterano’ Fabio Quagliarella, de penálti, consolidando a liderança dos melhores marcadores, com 20.

Por seu lado, o Torino visitou o Frosinone e também venceu por 2-1, graças a um ‘bis’ de Belotti, depois de ter entrado a perder, por um golo de Paganini que deu esperança à equipa da casa, que continua no 19.º e penúltimo lugar, já a cinco pontos das posições de manutenção.

No primeiro jogo do dia, o ‘aflito’ Bologna venceu por 2-0 o Cagliari e colocou-se a um ponto da zona de permanência, no 18.º e antepenúltimo posto, enquanto a Lazio perdeu a oportunidade de igualar a rival Roma no quinto posto ao empatar 1-1 no reduto da Fiorentina.