O madeirense Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para expressar o orgulho pela conquista de mais um título de campeão, desta feita em Itália, ao serviço da Juventus, e por ter vencido o prémio de melhor jogador da Liga italiana.

“Campeão em Inglaterra, Espanha e Itália... Melhor Jogador em Inglaterra, Espanha e Itália... Não há limites para as conquistas quando o sonho se mantém vivo a cada dia que passa! Fino Alla Fine”, escreveu o internacional português, que vai agora concentrar-se na selecção portuguesa, que no início do mês de Junho irá disputar, em casa, a ‘final-four’ da Liga das Nações.