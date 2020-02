Um golo solitário de Kenji Gorré, à passagem do minuto 35, valeu ao Nacional, este domingo, a vitória no Estádio da Madeira sobre o Leixões de Manuel Cajuda.

Com este resultado, os alvinegros sobem à liderança da II Liga com 39 pontos, mais dois do que o Farense que, recorde-se, perdeu em casa perante o Estoril, por 2-0, em jogo alusivo à 19.ª jornada da II Liga.