Nacional cede empate em casa com o Varzim

Em jogo da oitava jornada da II Liga o Nacional voltou a ceder pontos no campeonato, desta feita ao empatar diante do Varzim a uma bola. Os alvinegros até estiveram na frente do marcador com um golo da autoria de Riascos ao minuto 13. No entanto o adversário chegou ao empate ainda durante a primeira parte com golo de Levi Lumeka ao minuto 37.

Na segunda parte não se registaram qualquer golo, mas com destaque para o Varzim que jogou os últimos 10 minutos com menos um jogador, devido a Hugo Gomes ter visto o segundo amarelo e consequente vermelho. Mesmo assim os nacionalistas não conseguiram aproveitar e somaram o seu segundo jogo consecutivo na II Liga sem vencer, estando no primeiro lugar com 18 pontos, os mesmos que o Sp. da Covilhã e Farense mas com os madeirenses a somarem mais dois jogos que a equipa da Covilhã e um que a formação algarvia,