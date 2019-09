Miguel Oliveira em 19.º numa qualificação histórica para a KTM em São Marino

Miguel Oliveira (KTM) foi hoje o 19.º mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de São Marino de MotoGP, numa sessão histórica para a KTM, que, pela primeira vez, garantiu um lugar na primeira linha da grelha.

O piloto português, limitado por uma lesão nos tendões do ombro direito, não conseguiu ir além do nono lugar na primeira parte da qualificação (Q1), com o tempo de 1.34,162 minutos, a 0,677 segundos de um lugar na segunda fase (Q2).

Assim, o piloto de Almada vai partir da 19.ª posição da grelha para esta 13.ª ronda do campeonato, correspondente à sétima linha, logo atrás de dois pilotos oficiais, o italiano Danilo Petrucci (Ducati) e o espanhol Jorge Lorenzo (Honda).

O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) garantiu a sua segunda ‘pole position’ da temporada, com o tempo de 1.32,265 minutos, batendo o compatriota Pol Espargaró (KTM) por 295 milésimos de segundo.

“É incrível. Nem sei explicar como foi possível. Não tenho palavras”, disse Espargaró, após conseguir a melhor qualificação de sempre para a KTM na classe rainha.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) completa a primeira linha da grelha.

A sessão ficou ainda marcada por um momento tenso entre o espanhol Marc Márquez (Honda) e o italiano Valentino Rossi (Yamaha), já na derradeira volta da sessão, quando seguiam os dois em voltas rápidas.

Márquez tentava a ‘pole’, mas acabou por falhar uma travagem e foi ultrapassado por Rossi, que teve de abrandar para não sair de pista. As trajetórias dos dois pilotos cruzaram-se, com os dois adversários a evitarem o choque por milímetros.