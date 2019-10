Melhores pilotos do motocross nacional vão estar reunidos na Ponta do Pargo

Nos dias 1 e 2 de Novembro, a Madeira, mais precisamente a freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, vai receber pela primeira vez na história do Motocross a Final das Regiões.

Esta acontece sob a coordenação do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e do Club Sport Marítimo e consiste numa prova nacional, que reúne os cinco Campeonatos Regionais de Motocross de Portugal Continental e Ilhas, onde cada selecção de Portugal, MX Ribatejo, MX Açores/Ponta Delgada, Trofeu Norte, Pentacontrol e MX Madeira, estarão representados com os seus melhores pilotos.

Deve requerer a sua credencial junto do Balcão de Informação à entrada para o Padock dos Pilotos.

Para chegar á pista basta seguir as placas ‘Motocross’ desde a rotunda do Arco da Calheta até à pista de Motocross na Ponta do Pargo. Mais relembramos que o estacionamento é gratuito e fica no parque do centro Cívico a 100m da pista.

O dia 1 de Novembro, sexta-feira, inicia-se às 11h30 com a apresentação dos pilotos e das suas equipas, seguindo-se das sessões dos treinos livres a partir das 14h30 até às 17h30. O sábado tem início às 10h00 com início dos treinos cronometrados, seguindo-se da 1ª Manga às 13h00, 2ª Manga às 14h30, Final às 16H00 e com entrega de prémios às 18h00. Podes consultar toda a informação sobre o evento clicando aqui.