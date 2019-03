Marítimo visita FC Porto apenas com a vitória no pensamento

O Marítimo vai defrontar o FC Porto com o único objetivo em somar os três pontos, disse hoje o defesa Nanu, antevendo o jogo de sábado no Dragão, para a 26.ª jornada da I Liga de futebol.

Como tem sido norma há várias semanas, não houve conferência de imprensa de antevisão por parte do treinador Petit e acabou por ser o lateral-direito Nanu a falar, jogador que lembrou o triunfo (3-2) diante do Moreirense, resultado que motiva os insulares para o jogo diante dos ‘dragões’.

“Foi muito boa a vitória, que nos dá muita confiança. Vamos ao Porto para conquistar os três pontos. As minhas expectativas são sempre altas. Nós nunca jogamos para empatar ou perder. Estamos num momento bom e há que dar continuidade”, avisou.

Nanu chegou ao Marítimo em 2015 e, após vários anos a jogar na equipa B, estreou-se no plantel principal na época 2017/18 e ganhou a titularidade no conjunto ‘verde rubro’ no arranque de 2019.

“[A experiência] Tem sido muito boa. Estou muito feliz e penso que as coisas vão correr bem, sabendo que o grupo me apoia. Quando trabalhamos, as coisas aparecem naturalmente. Não estava há espera que fosse nesta altura, mas sabia que podia vir a acontecer e tenho que estar preparado para tudo”, abordou o jogador luso-angolano.

No último treino, Petit não contou com Vukovic, médio croata que sofreu um traumatismo no joelho direito na sessão de trabalho de quinta-feira, o defesa-central Zainadine, a recuperar de uma contusão na coxa direita, e o lateral-esquerdo madeirense Rúben Ferreira, que tem uma lesão no pé esquerdo.

O Marítimo, 11.º classificado, com 27 pontos, visita o FC Porto, segundo, com 60, os mesmos que o líder Benfica, no sábado, com o apito inicial marcado para as 20:30.