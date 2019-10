Marítimo proíbe adereços do FC Porto nas bancadas afectas aos associados

Segundo informação veiculada pelo Club Sport Marítimo, através do seu site oficial, “por questões de segurança, não serão permitidos adereços” do FC Porto “nas bancadas reservadas aos associados” do clube insular.

“Os adeptos do clube visitante têm, por isso, acesso ao sector Norte Visitante, e a entrada pode ser efectuada através da porta 1 do Estádio do Marítimo. Mais se informa que as portas abrem às 16:45 horas e aconselha-se todos os adeptos a deslocaram-se atempadamente para o recinto de jogo, de forma a desfrutarem, na plenitude, de um dos jogos mais importantes da 9.ª Jornada da edição 2019 da Liga NOS”, esclarece ainda o clube verde-rubro.