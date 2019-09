Marítimo perde contra o Belenenses SAD (1-3) e soma terceira derrota na I Liga

O Marítimo perdeu esta tarde, no seu reduto, frente ao Belenenses SAD, por 1-3, somando a sua terceira derrota nesta edição da I Liga ao fim de cinco jogos realizados.

Os verde-rubros cedo começaram a perder quando André Santos, na cobrança de um canto, introduziu a bola directamente na baliza de Charles à passagem dos primeiros 10 minutos do encontro. Depois do golo, que deverá figurar entre os melhores da jornada e até desta temporada, os ‘Azuis do Restelo’ ampliaram a vantagem antes da recolha aos balneários, por intermédio de Kikas (45’).

No regresso ao relvado, após o descanso, o Marítimo ainda reduziu por intermédio de Marcelinho (47’), mas foi o Belenenses SAD, na ocasião André Sousa, a marcar novamente (79 minutos) e a fixar o resultado final na cobrança de um livre directo à entrada de área.

Com este resultado os insulares descem até ao 15.º lugar da classificação geral di campeonato, com quatro pontos somados, enquanto o Belenenses SAD, que ainda não tinha marcado qualquer golo na presente edição da I Liga, sobe ao 12.º posto, com cinco pontos averbados.