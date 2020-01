Marítimo joga em Alvalade segunda-feira às 21 horas

O jogo da 18.ª jornada entre a formação madeirense do Marítimo no reduto do Sporting será jogado na segunda-feira no Estádio José Alvalade, tal como o DIÁRIO tinha noticiado na edição imprensa de hoje, mas está agendado para as 21 horas, segundo noticiou hoje a Liga de Clubes.

Já a recepção do FC Porto ao Gil Vicente, foi marcada para terça-feira às 20h15. Já os bracarenses vão deslocar-se ao terreno do Moreirense na quarta-feira, também pelas 20h15.

Finalmente o Vitória de Guimarães, derrotado pelo FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga, joga esta segunda-feira com o Rio Ave, mas às 18h45.

Nesta 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, o líder Benfica vai deslocar-se ao campo do Paços de Ferreira no domingo, em jogo marcado para as 17h30.