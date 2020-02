Marítimo de luto por Honório Sousa

“A Direcção do Club Sport Marítimo está de luto pelo falecimento de Honório Sousa, sócio n.º 8465, com data de filiação de 23 de Março de 1953, falecido esta segunda-feira no Hospital do Funchal”, informou há pouco o clube madeirense na sua página oficial da internet.

De referir que o empresário Honório de Sousa foi eleito presidente do Club Sport Marítimo a 8 de Maio de 1981 e contribuiu para o regresso do emblema verde-rubro ao principal escalão do futebol português.

A cerimónia fúnebre realiza-se esta quarta-feira, com missa de corpo presente às 14 horas horas, na Capela de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.